Was tun, wenn Medizin uns immer weiterbringt? In einer Welt, in der neue Technologien wie Künstliche Intelligenz immer mehr medizinische Entscheidungen beeinflussen, stellt sich die Frage: Sollen wir alles tun, was möglich ist? Prof. Alena Buyx spricht über die Verantwortung, die Wissenschaftler und Ärzte in der modernen Medizin tragen.