Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Gescheitert: Was geht es nach dem Plastik-Gipfel weiter?

Wissen

Was folgt nach dem gescheiterten Plastikabkommen?

Mehr als 100 Länder wollten die Plastikflut stoppen – doch Öl-Staaten blockierten. Nun braucht es neue Verhandlungen mit klareren Regeln. Ziel: Die Produktion senken und schädliche Chemikalien verbieten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 26.08.2030

Mehr

nano

NANO

NANO vom 26. August 2025

Golobales Plastikabkommen gescheitert

Der Brombachsee in Mittelfranken steht beispielhaft für ein weltweites Problem: Mikroplastik ist inzwischen überall – in Wasser, Boden und Luft. Ein Forschungsteam der Universität Bayreuth untersucht, wie sich diese winzigen Kunststoffpartikel verbreiten und welche Folgen sie für Umwelt und Gesundheit haben. Währenddessen scheitern internationale Verhandlungen über ein globales Abkommen zur Eindämmung der Plastikverschmutzung vor allem wegen Widerstand aus ölproduzierenden Ländern. Die Wissenschaft fordert dringend eine Begrenzung der Plastikproduktion und Transparenz über eingesetzte Chemikalien, doch konkrete Fortschritte lassen weiter auf sich warten.

Recyceln mit KI: Intelligente Sortieranlagen

In Deutschland fallen jährlich über sechs Millionen Tonnen Plastikmüll an - vor allem durch Verpackungen, die meist nur einmal genutzt werden. Weil viele Kunststoffe vermischt, verschmutzt oder verklebt sind, ist echtes Recycling schwierig, der Großteil wird verbrannt. Am Fraunhofer-Institut IVV arbeiten Forschende an intelligenter Sortiertechnik, die mithilfe von Nah-Infrarot-Sensoren und künstlicher Intelligenz Kunststoffe besser erkennt und trennt. So soll Recycling künftig präziser und effizienter werden, damit mehr Plastik wirklich wiederverwertet werden kann.

KI mit Gefühl: Kann Künstliche Intelligenz Emotionen erkennen?

Hat KI Bewusstsein und Gefühle – oder kann sie nur Emotionen beim menschlichen Gegenüber erkennen und imitieren? NANO-Moderator Eric Mayer geht dieser Frage am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin nach. Dort trifft er auf eine KI, die Mimik und Stimme analysiert, um menschliche Emotionen zu erkennen. Im direkten Vergleich zeigt sich: Die KI ist beeindruckend leistungsfähig – doch der Mensch hat beim Erkennen von Gefühlen noch einen kleinen Vorsprung.

Wissen -

Wie KI deine Gefühle erkennt

Kann KI echt empathisch sein? Eric Mayer testet, wie gut Algorithmen unsere Emotionen entschlüsseln und stößt auf überraschende Stärken, aber auch klare Grenzen der Technik.

Sendungsbereich:
Kann ich mit KI ...?

Hautkrebs-Screening – Ferndiagnose mit KI?

Das Start-up checkupbox GmbH will eine flächendeckende (mobile) Hautkrebsvorsorge mithilfe von KI etablieren. Mit dem Konzept sollen auch in dermatologisch unterversorgten Regionen Screenings stattfinden können. Dermatologen könnten von zuhause aus befunden. Die checkupbox wird durch die Hautklinik der Technischen Universität München wissenschaftlich begleitet.

Moderation: Eric Mayer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.