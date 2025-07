Heizen mit Öl und Gas war gestern – die Zukunft liegt in der Fernwärme. In Esbjerg, der größten Stadt an Dänemarks Küste, zeigt die weltweit größte Meerwasser-Wärmepumpe seit April 2025, wie klimafreundliches Heizen geht: Sie nutzt die Wärme der Nordsee, um ganze Stadtviertel zu versorgen. Während in Dänemark bereits zwei Drittel der Haushalte an Fernwärme angeschlossen sind, steckt Deutschland mit 14 Prozent noch in den Anfängen. Wie gelingt der Schritt weg von fossilen Quellen und hin zu sauberer Wärme? In der NANO-Dokureihe "Energie für umme“ sieht sich Gregor Steinbrenner an, wie das klappen könnte.