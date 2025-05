Vor gut fünf Jahren breitete sich das hochansteckende Corona-Virus aus. Laut WHO starben weltweit mindestens 20 Millionen Menschen. Zu Beginn der Pandemie wurden Maßnahmen ergriffen. Manche waren unzureichend, andere übertrieben oder wurden schlecht kommuniziert. Es fehlte an Masken, an Beatmungsgeräten, an Pflegepersonal. Dann verzögerte der Mangel an Impfstoffen den Kampf gegen das Virus. Unsere Gesundheitssysteme waren nicht vorbereitet. Das Entscheidungsgremium der WHO, die Weltgesundheitsversammlung (WHA), hat heute einen Vertrag angenommen, um künftig besser für Pandemien gewappnet zu sein.