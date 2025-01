Am 27. Januar 2020 bestätigt das Münchner Tropeninstitut den ersten Corona-Fall in Deutschland, Millionen weitere folgten. Obwohl teils drastische Maßnahmen ergriffen wurden, sind in Deutschland über 180.000 Menschen an oder mit COVID-19 gestorben. Viele kämpfen noch heute mit Long Covid. Gleichzeitig sagen Fachleute: Das Virus hätte wesentlich schlimmer sein können. Auch fünf Jahre nach dem ersten Corona-Fall gibt es in Deutschland bisher keine wirkliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Auch deshalb stellt sich die Frage: Wenn morgen die nächste Pandemie ausbrechen würde, würden wir dieselben Fehler wiederholen? Oder haben wir dazugelernt, sind heute besser gewappnet?