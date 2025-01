Alles in Ordnung mit unserer Landwirtschaft?

Den Insassen in deutschen Gefängnissen geht es psychisch so schlecht, dass das Ziel Resozialisierung meistens verfehlt wird. Ob das generell am Gefängnis als Umgebung liegt, wird jetzt zum ersten Mal in einer Studie erforscht. Wenn die Wissenschaftler recht haben, wird das Gehirn der Häftlinge durch das Gefängnis in einer Weise verändert, dass sie fast keine Chance mehr haben, nach der Entlassung straffrei zu bleiben. Der Alltag in einer JVA müsste also grundlegend verändert werden, damit die Menschen nach ihrer Zeit im Gefängnis tatsächlich resozialisiert werden.