Helen Keller: Können Gerichte das Klima retten?

Der Menschen Gerichtshof ist der richtige Ort, um Klima Klagen zu verhandeln, weil Wo denn sonst? Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu sein, bedeutet für jede Juristin und für jeden Juristen der Vorhof zum Himmel und der Himmel selber. Was wäre das dann? Wahrscheinlich der IGH, Der Internationale Gerichtshof. Sie kommen da noch hin, Im nächsten Leben vielleicht. 0:45 Mein Name ist Helen Keller. Ich bin Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Zürich. Ich bin ehemalige Richterin vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ich leite ein Forschungsprojekt zum Thema Climate Rights Cities. Welchen Zusammenhang haben Menschenrechte und Klimaklagen? Typo: 2500 Seniorinnen verklagen die Schweiz beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Wie ist Ihre Prognose? Wie wird das ausgehen? Ich denke, die haben gar nicht so schlechte Chancen, Ich denke nicht, dass sie zu 100 % Recht kriegen, aber in gewissen Teilen könnte ich mir vorstellen, dass der Gerichtshof Ihnen Recht gibt. Es ist ja eine Klage jetzt mit den Seniorinnen, die darauf abzielt, dass die Schweiz bisher nicht genug tut. Gegen den Klimawandel oder für den Klimaschutz. Sind Gerichte damit eigentlich nicht überfordert, das zu beurteilen? 1:44 Ich würde da vielleicht auf die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts zurückgehen. das Bundesverfassungsgericht hat erstens mal gesagt, Wir, die Richterinnen, die auf zwölf Jahre gewählt sind und unser Mandat ist auch nicht wiederholbar, wir sind unabhängiger und deshalb besser in der Lage, solche allgemeinen Güter und Interessen wahrzunehmen. Als Politiker, die alle vier Jahre wiedergewählt werden müssen und die Angst davor haben, unliebsame Entscheide zu treffen. 2:39 Ist es so was wie Heimat hier? Ja, schon. Also, ich bin sehr gerne an der Uni. Ich bin auch der Uni unendlich dankbar, dass ich nach neun Jahren am Gerichtshof wieder zurückkommen durfte. Das kann nur heißen, dass man sie eigentlich nicht gerne hat gehen lassen. Ich glaube, die Uni war stolz, dass ich gewählt worden bin. Welche Orte in Zürich haben es Ihnen besonders angetan? Wir wohnen ganz nah am See. Wir haben die große Ausfallstraße zwischen uns und dem See. Was mich aber nicht daran hindert, im Sommer, praktisch jeden Tag, wenn es meine Arbeit zulässt, schwimmen zu gehen. Das ist eine große Lebensqualität. Und die Berge dahinten, Die habe ich auch gerne, Aber ich bin, glaube ich, eher ein Flachlandindianer. Segeln würde sich auch anbieten Rudern, Wassersport, Wie gesagt. Sie Schwimmen hinterher Ja. Typo: Wer ist verantwortlich für den Klimaschutz? 3:43 Nun bemüht ja die Schweiz in diesem Sinne, in der Seniorinnen Klage auch dieses Drop in Ocean Argument. Soll heißen wir als Schweiz sind doch viel zu klein. Unser Anteil an den CO2 Emissionen ist viel zu gering, als dass man uns da verantwortlich machen könnte. Ist das ein Argument? ich glaube das ist ein gefährliches Argument und im berühmten Urteil Ohenda vom Obersten Gericht in den Niederlanden da hat das Gericht das total zurückgewiesen. Der Oberste Gerichtshof hat da gesagt Dieses Argument lassen wir nicht stehen, weil jede Regierung, jeder Staat muss das tun, was möglich ist, um die eigene Bevölkerung zu schützen und kann sich nicht raus stehlen aus der Verantwortung mit Ach, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, wenn man das zu Ende denkt, dann ist natürlich auch jeder von uns verantwortlich für eine gewisse Menge CO2. Also wir könnten uns auch nicht raus stehlen. Ja, ich glaube das wird auch kommen. Ich denke, das ist auch eine individuelle Verantwortung. 5:00 Ist das sonst eigentlich ein Verlust gewesen? Empfinden Sie das so? Der Weggang aus Straßburg, dass Sie dieses Amt aufgeben mussten Ich bin froh, dass ich die Last des Entscheidens nicht mehr tragen muss. Das ist manchmal sehr, sehr hart. Man ist sehr fremdbestimmt. Also in diesem Gerichtshof ist man in einer Hierarchie von 700 Leuten und da muss man also an der Uni ist man sehr viel freier. Okay, das heißt, es hat auch große Vorteile. Oh ja, Oh, ich recht. Na ja, also bis zu den Bedrohungen, die Sie haben, wenn Sie Richterin sind. Drohungen Haben Sie dort erfahren? Ohja, Das ist Alltag für Richter am europäischen GH Nicht Alltag. Wie geht man damit um? Das ist nicht lustig, so mit Polizeischutz. Das hat Vorteile unbedeutend zu sein 6:04 Was sind Sie? Rotwein oder Weißwein? Mensch? Rotwein. Sowohl als auch. Eher rot. Jetzt stelle mir das doch irgendwie auch hart vor, wenn man so eine große Verantwortung trägt. An so einem Gerichtshof spürt man die permanent. Nicht permanent, aber man trägt die Last des Entscheidens und man darf nicht darüber sprechen. Das ist immer alles geheim. Und das macht einen sehr schweigsam, wenn man nach Hause kommt zur Familie. Und ich musste lernen, einfach zu sagen Ja, ich bin traurig, bedrückt. Das ist ein schwieriges Verfahren, aber ich darf nicht darüber sprechen. Und fühlt man sich da mächtig oder eher ohnmächtig? Oh, ich glaube, wenn wir wieder den Tropfen nehmen, diesmal nicht ein Tropfen in den Ozean oder auf den heißen Stein. Ich habe immer mir gedacht steter Tropfen höhlt den Stein. Es löst dann doch irgendwas aus. Und wenn es nur darum geht, die zivilgesellschaftlichen Kräfte, in einem Land zu stärken, dann ist das schon sehr viel wert Typo: Können Gerichte das Klima retten? 7:19 In den Niederlanden. Da wurde ja hinterher dann Tempo 100 eingeführt, Kohleausstieg bis 2030.Aber das muss gar nicht so kommen? Sie müssen sich vorstellen, diese Klimaseniorinnen sind in der Schweiz einfach nur belächelt worden. Und wenn die jetzt auch nur in einem Teilaspekt Recht kriegen, das ist ein Riesenerfolg. Und da müsste man schon zur Signalwirkung hingehen und sagen Dieses Urteil wird um die Welt gehen, wenn er das nicht einfach abschmettern. Das heißt, solche Urteile sind vielleicht dieser Impuls, den die Gesellschaften weltweit jetzt auch brauchen, um die große Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu starten. Zu viel der Hoffnung? Zu viel der Hoffnung. Aber ich denke, beim Klimaschutz brauchen wir ganz viele verschiedene Impulse. Ich glaube, wir müssen was machen. Wir können nicht so weitermachen