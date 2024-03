NANO vom 12. März 2024: Neue Mitglieder in Ständige Impfkommission berufen

"Über Kriege und wie man sie beendet - Zehn Thesen“ - so lautet der Titel seines jüngsten Buches, das Ende November letzten Jahres erschienen ist. Zwei Wochen später gab die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bekannt, dass Jörn Leonhard einer der zehn Preisträgern des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises 2024 ist - dem wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland. Wer ist dieser Mann, was will er mit dem Preisgeld machen und was hat er zum Ukraine-Krieg und zum Nahost-Konflikt zu sagen?