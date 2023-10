Komplette Organe wie Lunge, Herz, Leber, Knorpel und Blutgefäße aus dem Labor klingt nach Science Fiction. Aber genau an dieser Utopie forscht ein Team an der Columbia University in New York. Sie wollen passgenaue Organe im Labor züchten, deren genetischer Ursprung der Patient selbst ist. Eine Abstoßung bei einer Organtransplantation wäre so ausgeschlossen.