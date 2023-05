NANO vom 11. Mai 2023: Ungewollt kinderlos

Deutschland will so schnell wie möglich unabhängig werden von russischem Erdgas. Deswegen wurden in kürzester Zeit LNG-Terminals geplant - zum Import von Flüssiggas. Die ersten beiden Terminals sind bereits in Betrieb genommen worden. Doch auch LNG ist nicht unproblematisch, da es zum Beispiel in den USA oft durch Fracking aus dem Boden gepresst wird. Wie wirkt sich das auf die Umwelt aus?