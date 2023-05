Tatsächlich ist Eifersucht ein noch wenig erforschtes Gebiet der Psychologie. Und das, obwohl sie in so vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt: "Eifersucht findet überall dort statt, wo es um Beziehungen geht. Das kann zum Beispiel am Arbeitsplatz sein. Eifersucht kann aber auch unter Geschwistern auftreten oder unter Gleichaltrigen in der Schule", so Susanne Döll-Hentschker, Professorin für Psychotherapie an der Hochschule Frankfurt.