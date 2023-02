Er macht den Kuchen gelb, ist hocharomatisch und wahnsinnig teuer: Safran. Ein Gewürz, das auch in der europäischen Küche immer beliebter wird. Der hohe Preis kommt daher, weil die Ernte der empfindlichen Safranfäden extrem aufwändig ist. Doch seit einigen Jahren sind die Ernten durch Klimawandel und Trockenheit massiv gefährdet. Hinzu kommen politische Krisen in den Anbauländern Iran und Afghanistan. Zum ersten Mal ist es nun Forschern der Association of Vertical Farming gelungen, Safran in einer geschlossenen Stadtfarm zu ziehen. Könnte der Anbau in Indoor-Farmen die Lösung für die Zukunft sein?