NANO vom 21. April 2022: Das alte und neue Sehnsuchtsziel Mond

Hier in Kiel ist Daryna in Sicherheit. Endlich, denn hinter der Studentin liegen unsichere Tage auf der Flucht aus Kiew, wo sie die russischen Angriffe hautnahe erlebte. Nun möchte die Ukrainerin an der Universität in Kiel weiterstudieren. Sie versucht Abstand zu gewinnen von dem, was sie erleben musste.