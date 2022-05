Mein Essen und ich: Personalisierte Ernährung

Für "WissenHoch2" lässt er seine These prüfen. Vier Probanden kontrollieren zwei Wochen lang ihren Blutzuckerspiegel und dokumentieren, wie dieser auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Prof. Sina ist sicher: "Es macht keinen Sinn, Lebensmittel pauschal in 'gesund' und 'ungesund' einzuteilen. Vielmehr sollte man die Menschen in verschiedene Kategorien einteilen und herausfinden, was jeder persönlich am besten verträgt."