NANO spezial vom 2. März 2022: Wachstum ist nicht alles

Studierende an der Universität Eindhoven haben ein Auto gebaut, das zu 100 Prozent aus wiederverwerteten Materialien besteht: Sei es aus Pet-Flaschen, Plastik aus dem Meer oder sogar weiterverarbeiteter Hausmüll. All das steckt in dem kleinen Elektro-Flitzer. Die Vision: Mobilität ressourcenschonender machen. Denn in einer Welt, in der Rohstoffe immer knapper werden, wird Müll zu einem wertvollen Wertstoff.