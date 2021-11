Die "Star Trek"-Ikone William Shatner ist erstmals auch in der Realität ins All geflo-gen. Gestern bestieg der Schauspieler mit drei weiteren Passagieren eine Raumkap-sel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der 90 Jahre alte Shatner, der vor allem mit seiner Rolle als Captain Kirk auf dem "Raumschiff Enterprise" berühmt wurde, ist nun der älteste jemals ins All gereiste Mensch der Raumfahrt-Geschichte.