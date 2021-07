Wissen

Ein Jahr im Klimacamp Augsburg

Seit einem Jahr campieren junge Menschen auf dem Rathausplatz in Augsburg. Nicht zum Spaß, sondern um auf ihre Forderungen für eine gerechtere Klimapolitik aufmerksam zu machen. Nicht alle Menschen in Augsburg freuen sich über das Zeltlager auf dem Kopfsteinpflaster – doch die Aktivistinnen und Aktivisten sind sich sicher, dass sie etwas in Augsburg verändert haben. Eine Reportage über das Leben auf dem Rathausplatz.

Datum: 01.07.2021