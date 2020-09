Wissen

Das CO2-Endlager

Norwegen will die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen aus der europäischen Industrie aufnehmen und in tiefe Sandsteinsedimente unter der Nordsee deponieren. Ingolf Baur schaut sich das genauer an.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Datum: 25.08.2020