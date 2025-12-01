Dokumentation
Natur - Die Geschichte unseres Planeten
Mit atemberaubenden Bildern von Menschen, Tieren und Landschaften zeigt der vielfach preisgekrönte französische Filmemacher Yann Arthus-Bertrand in seinem bisher persönlichsten Film die unfassbare Vielfalt unserer Welt.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 15.12.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Yann Arthus-Bertrand stellt die entscheidende Frage: Wie lange können wir diese Schönheit und unseren einzigartigen Planeten noch bewahren?
Hommage an unseren Planeten
Er erzählt aus seiner persönlichen Sicht heraus, wie der Planet entstand, sich entfaltete und wir daraus ein Heim für acht Milliarden Menschen machten. Und wie all das auf dem Spiel steht, weil wir es übertrieben, die Natur überfordert und über alle Maßen ausgebeutet haben. Der Film zeigt uns das Leben auf der Erde – in all seiner Pracht, Verletzlichkeit und Widersprüchlichkeit.
Es ist eine Hommage an unseren Planeten, aber auch ein eindringlicher Appell des Filmmachers, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines steht fest: Einen Planeten wie die Erde gibt es nur einmal.
Bertrand erzählt die Geschichte unseres Planeten neu
Um die unermessliche Vielfalt der Erde in Bildern einzufangen, reicht ein einzelnes Filmteam nicht aus. Bertrand macht aus dieser Herausforderung eine Stärke: Mit Unterstützung Dutzender Filmemacherinnen und Filmemacher aus aller Welt entstand ein visuell überwältigendes Werk – getragen von modernster Filmtechnik, spektakulären Drohnenaufnahmen und einer eindrucksvollen Bildsprache.
Von den Gletschern der Arktis bis in die Wüsten Afrikas, von den größten Meeressäugern bis zu den kleinsten Insekten, von Menschen in Europa bis in die Mongolei und nach Indien – Bertrand erzählt die Geschichte unseres Planeten neu: Wie der Mensch mit seiner Kreativität und Technik Naturkräfte gebändigt, Städte geschaffen und ganze Landschaften geformt hat – und wie er nun an einem Scheideweg steht.
Für den Erhalt unserer Erde
Bertrand zeigt nicht nur, was auf dem Spiel steht, sondern auch Wege, wie wir die Erde retten – oder zumindest bewahren – können. Seine filmische Reise, die vor Jahrmilliarden beginnt und bis heute andauert, ist zugleich eine Liebeserklärung und eine Mahnung. Sie soll uns dazu bewegen, unsere Erfindungsgabe nicht länger gegen, sondern für den Erhalt unserer Erde einzusetzen.
Eine besondere Rolle gibt er dabei den Frauen: angefangen von der kürzlich verstorbenen Jane Goodall, die ihm nicht nur Inspiration, sondern mit ihrer Sicht auf die Natur sogar Offenbarung war, bis hin zu den Frauen heute, die vieles unternehmen, den Planeten zu retten. Ihnen gebührt dann auch das Schlusswort zu diesem ungewöhnlichen Film.
Ein Film, der uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt
Der Film beeindruckt nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch. Mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Stilmitteln – von hochauflösenden Makroaufnahmen bis hin zu spektakulären Drohnenbildern entsteht ein Werk, das Kunst, Wissenschaft und Engagement vereint. Ein Film, der uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt – und uns daran erinnert, dass ihre Zukunft in unseren Händen liegt.