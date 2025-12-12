Dokumentation
Interview: Natur - Die Geschichte unseres Planeten
Neun Expertinnen sprechen über ihre Visionen: Wie wir Natur schützen, Ausbeutung beenden, die Grenzen unseres Planeten wahren und Wirtschaft neu denken für eine gerechte, nachhaltige Zukunft.
- bis 25.11.2030
- Alena Buyx - Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologie
- Gesine Langlotz - Botanikerin und Baumwartin
- Ciani Sophia Höder - Journalistin
- Smantha Dobbert - Auzubildende in der IT
- Nora Peulen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V
- Myriam Rapior - Stellvertretende Vorsitzende des BUND
- Sina Reisch - Ökonomin und Podcasterin
- Tong Jin Smith - Journalistin
- Jasmina Neudecker - Biologin