Interview: Natur - Die Geschichte unseres Planeten

Neun Expertinnen sprechen über ihre Visionen: Wie wir Natur schützen, Ausbeutung beenden, die Grenzen unseres Planeten wahren und Wirtschaft neu denken für eine gerechte, nachhaltige Zukunft.

  • Alena Buyx - Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologie
  • Gesine Langlotz - Botanikerin und Baumwartin
  • Ciani Sophia Höder - Journalistin
  • Smantha Dobbert - Auzubildende in der IT
  • Nora Peulen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V
  • Myriam Rapior - Stellvertretende Vorsitzende des BUND
  • Sina Reisch - Ökonomin und Podcasterin
  • Tong Jin Smith - Journalistin
  • Jasmina Neudecker - Biologin

Natur - Die Geschichte unseres Planeten

Eine Reise durch Zeit und Raum – vom Anfang des Lebens von vor Milliarden Jahren bis in die entlegensten Winkel unseres Planeten heute. Yann Arthus-Bertrand zeigt die unfassbare Vielfalt.

