Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Blaue Zipfel
Ein fränkischer Klassiker ist die Leibspeise von Dominik Gareis: Schon bei seiner Oma hat er „Blaue Zipfel“ kennengelernt. Für seine Familie kocht der Lkw-Fahrer aus Weißenbrunn nach dem traditionellen Rezept und verrät, welche Würste in den Zwiebelsud gehören. Davon inspiriert, kocht Vroni Lutz ein im Essigsud mariniertes Rinderfilet mit Pastinaken-Kartoffel-Püree an gebratenen Kräuterseitlingen. Und für alle, die das Fleisch lieber weglassen, gibt es sauren Spitzkohl mit Haselnuss.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.05.2026