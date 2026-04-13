Kultur
Vronis Lieblingsschmankerl: Hirsch
Im Nationalpark Berchtesgaden kümmert sich Sepp Sprenger um die Natur, das Wild – und um seinen Grill, den der Jäger aus Bischofswiesen am Abend mit köstlichen Wildspezialitäten aus der Region bestückt. Vroni Lutz lässt sich davon inspirieren. Sie legt auf ihren Kugelgrill eine Roulade vom Hirsch mit Hüttenkäse an Latschenkieferkaramell gefüllt. Dazu gibt es gegrillten Sellerie an Pilzbutter. Für diejenigen, die kein Fleisch mögen, bereitet die Köchin einen raffinierten gegrillten Salat mit Pfirsichen und Pilz-Ciabatta zu.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.05.2026
Im Nationalpark Berchtesgaden kümmert sich Sepp Sprenger um die Natur, das Wild - und um seinen Grill, den der Jäger aus Bischofswiesen am Abend mit köstlichen Wildspezialitäten aus der Region bestückt. Vroni Lutz lässt sich davon inspirieren.