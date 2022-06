Dancing Potentials: Tanzvermittler*innen

Sie gibt Bewegungen vor, leitet Improvisationen an und es steht dabei allen frei sich nach den eigenen Möglichkeiten zu beteiligen. Es geht dabei allein um den Genuss an der Bewegung und nicht um das Nachtanzen vorgegebener Schrittfolgen. Sie will die unendlichen Möglichkeiten des tänzerischen Ausdrucks aufzeigen und Laien dazu ermuntern, den eigenen Körper frei sprechen zu lassen. Ein Drittel der professionellen Produktionen von tanzmainz richtet sich an Kinder und Jugendliche. Marina Grün bietet dafür auch Workshops für Schulgruppen an. Bei der Tanzvermittlung geht es nicht um das Erklären von Choreografien, sondern vielmehr darum, den Tanz auf eine bewusstere, tiefergehendere Art zu erfahren, darum, Menschen für den Tanz zu begeistern.