Amy Lim und Paul Elie absolvieren ihr Praktikum bei tanzmainz. Die Besonderheit hier, sie werden wie alle anderen Mitglieder des Ensembles behandelt. Von Anfang an sind sie Teil des Schaffungsprozesses und stehen mit ihren erfahrenen Kolleg*innen gleichberechtigt auf der Bühne. An anderen Häusern und in anderen Compagnien sind die Apprentices oft nur Zweitbesetzungen und schaffen es während ihrer Praktikumszeit oft gar nicht auf die Bühne. In Mainz lernen Amy und Paul, was es bedeutet Teil einer Compagnie, eines festen Ensembles zu sein. Sie arbeiten mit wechselnden Choreograf*innen zusammen, die teils ganz unterschiedliche künstlerische Herangehensweisen haben. Es ist der Praxistest am Anfang ihrer Karriere, um herauszufinden, wie man mit den eigenen Kräften haushält, ohne auszubrennen. Denn schließlich ist das Ziel möglichst lange konstant tänzerische Höchstleistungen zu erbringen.