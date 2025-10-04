Folge 2 der vierteiligen Reihe "Protest! Songs!" befasst sich mit einem Thema, das wohl so alt wie die Menschheit selbst ist: Frieden. Immer wieder gefordert, immer wieder besungen und nie wirklich erreicht. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die ersten populären Songs, die den Krieg kritisierten und Frieden forderten. Marlene Dietrichs deutsche Version “Sag mir, wo die Blumen sind" wurde Anfang der 60er beliebter als das amerikanische Original. Unvergessen auch John Lennon & Yoko Onos "Give Peace a Chance", den sie während des Vietnamkrieges im Schlafanzug klimperten, oder "Ein bisschen Frieden" von Nicole, mit dem sie 1982 den Eurovision Song Contest gewann.