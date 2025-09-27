Die großen Hymnen sozialer Protestbewegungen reichen von der Internationalen, die seit dem Ende der Pariser Kommune 1871 zur weltweiten Hymne des Klassenkampfs avanciert ist und bis heute auf jeder 1. Mai Demo angestimmt wird, bis zu den Rappern von K.I.Z., die mit "Hurra, die Welt geht unter" 2015 einen Gesellschaftsentwurf für nach dem Kollaps vertonten. Sie alle eint der Wunsch nach einer gerechten Gesellschaft. Während manche Lieder sich an Polizei und Staat abarbeiten, bringen andere den Frust über stumpfe Arbeit und Ausbeutung auf den Punkt, beschwören die Solidarität oder singen die Utopie herbei.