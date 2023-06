Pop Around @ Bauhaus: Juli

Nach neun Jahren sind Sängerin Eva Briegel, die Gitarristen Simon Triebel und Jonas Pfetzing, Bassist Andreas Herde und Schlagzeuger Marcel Römer zurück.

Quelle: ZDF/T. Ruttke

Obwohl mittlerweile fast zwei Jahrzehnte seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single vergangen sind, lassen sich Juli-Songs immer noch sofort an den ersten gespielten Noten erkennen. Die neuen Songs schrieben sie in den gleichen Berliner Hansa Studios, in denen 2003 auch schon ihre ersten Demos entstanden.



"Plötzlich hatte ich wieder all diese Jugenderinnerungen aus dem Studio vor Augen. Und genau wie damals haben wir wieder als Band in einem Raum gesessen beim Schreiben, statt jeder für sich zu arbeiten und uns die Stücke wochenlang hin und her zu mailen. Dieser neu entdeckte Gemeinschaftssinn war ein echter Beschleuniger für das Album", so Sängerin Eva.