Pop Around @ Bauhaus: Davina Michelle

In 2023 startete Davina Michelle mit ihrer brandneuen Single "Heartbeat" – optimistisch und voller guter Laune.

Quelle: ZDF/T.Ruttke

Zwar schied sie in der dritten Runde aus, aber es verhalf ihr zu einer größeren Bekanntheit. Sie startete einen eigenen YouTube-Kanal und veröffentlichte wöchentlich neue Coversongs. Im August 2017 reagierte P!nk höchstpersönlich auf ihr Cover von "What about us" und urteilte: "So sollte mein Song eigentlich klingen!" Danach geht der Clip viral und erreicht bis heute rund 21 Millionen Menschen. Es folgen drei Nummer-1-Hits in den Niederlanden, Auftritte als Support-Act für P!nk. Außerdem spielte Davina beim "Eurovision Song Contest" in Rotterdam außer Konkurrenz vor 183 Millionen Zuschauern.



Zwar hatte Davina Michelle nie Gesangsunterricht, aber wer sie live auf der Bühne erleben darf, stellt sich solche Fragen nicht, denn ihre Stimme und ihre Performance sind absolut mitreißend und überzeugend. Das beweist sie auch bei ihrem Auftritt für "Pop Around @ Bauhaus" in Dessau.