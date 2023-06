Bereits 2020 stand The BossHoss auf der Bauhaus Bühne in Dessau.

Quelle: ZDF/T. Ruttke

Mit ihren letzten fünf Alben erreichten die Berliner jeweils die Top 5 der deutschen Longplay-Charts und wurden für ihre Alben mit Doppelplatin, Platin sowie dreifach Gold geehrt.

Momentan blicken The BossHoss auf Millionen verkaufter Einheiten, auf unzählige ausverkaufte Arenatouren sowie auf Auftritte auf den wichtigsten Festivals wie dem "Wacken Open Air", dem britischen "Download Festival" und vor dem Brandenburger Tor in Berlin zurück.



Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "Pop Around @ Bauhaus".

Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Livepublikum.

Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.