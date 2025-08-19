Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. Larger Than Life - The Story of Boybands

Kultur

Larger Than Life - The Story of Boybands

Boybands haben seit den 90ern Musikgeschichte geschrieben, mit perfektem Styling, eingängigen Melodien und choreografierten Gefühlen. Von den Backstreet Boys bis BTS: Warum das Phänomen Boyband so beständig fasziniert, und was hinter dem Hype steckt.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.06.2027

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Boybands - eine musikalische Bewegung der Popkultur, die weder an Fans noch an Kritikern vorbeiziehen konnte. Seit mehr als einem halben Jahrhundert erreichen sie Popularität in allen Altersgruppen. Ein Blick hinter die Kulissen von den Beatles bis zum K-Pop.

Zwischen Bühnenlicht und Backstage-Wahrheit

Mit Erfahrungsberichten berühmter Boyband-Mitglieder wie AJ McLean, Chris Kirkpatrick, Donnie Wahlberg, Donny Osmond, Jeff Timmons, Hanson, Lance Bass, Michael Bivins, Nick Lachey, SEVENTEEN (Hoshi & Vernon) und Tiffany wird die Geschichte des Erfolgs von Boybands hautnah durchleuchtet.

Branchenprofis blicken zurück auf die goldenen Boyband-Zeiten - und auf das, was hinter Choreos, Charts und Fanträumen wirklich steckte.

Laut, wild, legendär

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.