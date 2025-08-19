Kultur
Larger Than Life - The Story of Boybands
Boybands haben seit den 90ern Musikgeschichte geschrieben, mit perfektem Styling, eingängigen Melodien und choreografierten Gefühlen. Von den Backstreet Boys bis BTS: Warum das Phänomen Boyband so beständig fasziniert, und was hinter dem Hype steckt.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.06.2027
Boybands - eine musikalische Bewegung der Popkultur, die weder an Fans noch an Kritikern vorbeiziehen konnte. Seit mehr als einem halben Jahrhundert erreichen sie Popularität in allen Altersgruppen. Ein Blick hinter die Kulissen von den Beatles bis zum K-Pop.
Zwischen Bühnenlicht und Backstage-Wahrheit
Mit Erfahrungsberichten berühmter Boyband-Mitglieder wie AJ McLean, Chris Kirkpatrick, Donnie Wahlberg, Donny Osmond, Jeff Timmons, Hanson, Lance Bass, Michael Bivins, Nick Lachey, SEVENTEEN (Hoshi & Vernon) und Tiffany wird die Geschichte des Erfolgs von Boybands hautnah durchleuchtet.
Branchenprofis blicken zurück auf die goldenen Boyband-Zeiten - und auf das, was hinter Choreos, Charts und Fanträumen wirklich steckte.