The Story of Hair Metal (2/3)

3SAT
Die 1980er-Jahre gelten als das lauteste Jahrzehnt der Rockmusik und Höhepunkt des Hair Metal. Die Stadien werden immer größer, aber auch die Skandale und Exzesse.

USA 2024
D / CH / A
bis 23.08.2028

The Story of Hair Metal

Los Angeles ist Anziehungspunkt für alle, die ganz nach oben wollen. Hair-Metal-Bands dominieren MTV und verkaufen Millionen Alben – doch die schillernde Fassade aus Ruhm und Erfolg bekommt Risse: Für viele ist es ein Kampf gegen sich selbst.

Von Rockstars zu Skandalfiguren

Axl Rose gerät auf der Bühne außer Kontrolle, Vince Neil verursacht einen tödlichen Autounfall – Schlagzeilen, die den Mythos um die Rockstars weiter befeuern. Hotelzimmer werden verwüstet, Bühnenkämpfe gehören zum Alltag, und der Alkohol fließt in Strömen. Jeder Exzess verstärkt das Image – sind sie auch der Anfang vom Ende?

