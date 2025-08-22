Hauptnavigation

The Story of Hair Metal (1/3)

Schrille Outfits, große Haare und noch größere Egos: In den 1980ern erobert Hair Metal - auch bekannt als Glam Metal, Pop Metal - vom Sunset Strip aus die Welt. Laut, wild und voll aufgedreht, wie aus einer Szene zwischen Glamour und Größenwahn ein Musikphänomen wurde, das bis heute nachhallt.

Produktionsland und -jahr:
USA 2024
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 23.08.2028

DIe Band Skod Row - fünf Männermit langen Haaren, in Jeans und Lederjacken sitzen auf dem Boden und schauen in die Kamera.

The Story of Hair Metal

In den frühen 1980ern kocht der Sunset Strip in Los Angeles - Clubs wie das „Whiskey a Go Go“ und „The Roxy“ werden zur Bühne für eine neue, schrille Rockbewegung: Hair Metal. Auch bekannt als Glam Metal oder Pop Metal, mixt der Stil harte Gitarrenriffs mit eingängigen Melodien, jede Menge Eyeliner und einem Lebensgefühl irgendwo zwischen Größenwahn und Dauerparty.

Von Mötley Crüe bis Bon Jovi: Die Könige des Sunset Strip

Bands wie Mötley Crüe, Quiet Riot oder später Poison und Bon Jovi feiern Riesenerfolge - musikalisch wie optisch. MTV wird zur Startrampe, Power-Balladen zur Trademark. Das Motto der Szene: Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll, aber mit Haarspray und Spandex. Hair Metal ist mehr als Musik, es ist Show, Rebellion, Eskapismus. Die Frisuren explodieren, die Gitarrensoli auch. Für ein paar Jahre regiert Glam statt Grunge, bis die Bewegung Anfang der 1990er von neuen Sounds verdrängt wird. Doch ihr Vermächtnis bleibt: laut, überdreht, unvergessen.

