"Wir versuchen, den Menschen Schwellenangst zu nehmen"

Was hat sich in den letzten 10 Jahren in der Museumslandschaft verändert?

Auffällig ist, dass sich die Haltung der Museumsleute geändert hat. Da ist eine neue Generation dran – übrigens auch mit deutlich mehr Frauen –, die verstanden werden will und auch so spricht. Das heißt, sie sind schon in den Vorabgesprächen klarer, sehr viel anekdotischer. Früher musste man manchmal zweimal nachfragen, bis man den O-Ton so hatte, dass er brauchbar war. Das ist heute ganz anders. So werden im Grunde auch die Ausstellungen gestaltet: Es geht den Kuratorinnen und Kuratoren darum, eine möglichst breite Schicht anzusprechen. Zwar mit der Chance, tiefer zu gehen, aber eben mit einem niedrigschwelligen Zugang. Das ist natürlich auch für uns sehr schön, weil wir ebenfalls versuchen, Menschen die Schwellenangst zu nehmen. In dieser Hinsicht ziehen wir mit den Museen absolut an einem Strang.