Der weltweite Vormarsch rechter Populisten zeigt: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Thomas Mann erkannte das wie kaum ein anderer deutscher Schriftsteller. "Er begriff Demokratie als politische Lebensform", sagt Literaturwissenschaftler Kai Sina. Er hat ein Buch über Mann als politischen Aktivisten geschrieben. Von Beginn an kämpft Mann für die Demokratie und gegen Rechts. Bereits 1921 warnt er vor dem "Hakenkreuz-Unfug" der Nazis. Nach der Ermordung des jüdischen Außenministers Walter Rathenau durch Rechtsextreme 1922 verteidigt Mann die Weimarer Republik in einer Rede im Berliner Beethovensaal: "In unsere Hände ist sie gelegt - in die jedes Einzelnen." Freiheit sei kein Vergnügen, sondern Verantwortung, so Mann. Wir erinnern an den politischen Thomas Mann anlässlich seines 150. Geburtstages am 6. Juni 2025.