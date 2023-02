Zukunft des Essens: Lebensmittel aus dem Labor

Noch nie war soziale Ungerechtigkeit so deutlich sichtbar wie heute. Deutschland steht in Europa auf einem der hintersten Plätze, wenn es um die soziale Beweglichkeit geht. Die Reichen werden immer reicher, und wer aus armen Verhältnissen kommt, wird auch arm bleiben. Und daran hat mitunter das Erben Schuld, sagt Yannick Haan. Der 36-jährige Autor und SPD-Politiker hat sich eingehend mit dem Thema Erben beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Der Titel ist Forderung zugleich: "Enterbt uns doch endlich!" Ausgangspunkt dazu war seine eigene Geschichte: Als die Mutter stirbt, erbt er und kann sich eine Eigentumswohnung kaufen, die er vermietet. Seitdem lebt er deutlich privilegierter als die meisten in seinem Alter. Erben ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird, denn es berührt emotionale Themen wie den Stellenwert von Familie, soziale Ungerechtigkeit und natürlich Geld. Und doch ist der Faktor Erbe in kaum einem anderen Land so entscheidend für die eigene ökonomische Situation wie bei uns. Mit dem Einkommen allein kann man kein Vermögen mehr aufbauen. Jährlich werden in Deutschland rund 400 Milliarden Euro vererbt. In Deutschland beruht das Vermögen von 67 Prozent der Superreichen auf Erbe und Schenkungen. Wir sprechen mit dem Autor und SPD-Politiker und Yannick Haan über sein Buch.