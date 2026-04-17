Kultur
Wolfgang Niedecken zu Gast im Studio
Die Themen der "Kulturzeit" vom 17.04.2026: Rechtsstaat retten, Studiogast Wolfgang Niedecken im Gespräch, Comicbuchtipps, die Kleider von Elisabeth II.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.04.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Studiogast Wolfgang Niedecken im Gespräch
"Zielgerade" nennt Wolfgang Niedecken die Tour, mit der er mit BAP 2026 deutschlandweit vor vollen Hallen spielen wird. Aber eine Abschiedstour solls eher nicht werden, sagt der Musiker, der gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Inzwischen erreichte ihn eine gelassene Altersmilde - früher gab er gern den wilden Mann, wie er selbst sagt. Als solcher gelang es ihm mit BAP als einer der wenigen Gruppen in Deutschland, mit Kölscher Mundart deutschlandweit zu einer Größe zu werden. Der BAP-Ohrwurm "Verdamp lang her" von 1981 zählt bis heute zu den erfolgreichsten Songs - gefolgt von "Kristallnaach", einer politisch-poetischen Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung.
Wir sprechen mit dem Musiker über seine Karriere, BAP und über seine politische Haltung. Außerdem spielt er live im Studio die Songs "Ne Moment" und "Arsch huh, Zäng ussenander".
Mehr zu Wolfgang Niedecken
Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" zeigt Kleider der Monarchin in London
Vor dem 100. Geburtstag der verstorbenen Queen Elizabeth II. am 21. April ist in der King’s Gallery im Londoner Buckingham-Palast eine große Ausstellung mit Kleidungsstücken der Königin zu sehen. Die Ausstellungsstücke wurden aus rund 4000 Teilen ausgewählt, die die Queen einst besaß. Die Schau erkundet, wie Mode zu einem von Elizabeths wichtigsten Kommunikationsmitteln wurde auf ihrem Weg von der jungen Prinzessin zur am längsten regierenden Monarchin des Königreichs.
Die Ausstellung umfasst auch Kleidungsstücke, die Elizabeth bei den vielen Meilensteinen in ihrem Leben trug. Das reicht von ihrem Taufgewand, das Königin Victoria für die Taufe des späteren Königs Edward VII. in Auftrag gegeben hatte, über ihr Brautkleid bis zu der Robe, die sie bei ihrer Krönung trug. Aber auch Freizeitkleidung der Monarchin ist zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 18. Oktober geöffnet.