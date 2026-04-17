Wolfgang Niedecken zu Gast im Studio

"Zielgerade" nennt Wolfgang Niedecken die Tour, mit der er mit BAP 2026 deutschlandweit vor vollen Hallen spielen wird. Aber eine Abschiedstour solls eher nicht werden, sagt der Musiker, der gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Inzwischen erreichte ihn eine gelassene Altersmilde - früher gab er gern den wilden Mann, wie er selbst sagt. Als solcher gelang es ihm mit BAP als einer der wenigen Gruppen in Deutschland, mit Kölscher Mundart deutschlandweit zu einer Größe zu werden. Der BAP-Ohrwurm "Verdamp lang her" von 1981 zählt bis heute zu den erfolgreichsten Songs - gefolgt von "Kristallnaach", einer politisch-poetischen Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung.