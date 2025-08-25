Wenn der "Jedermann" ruft, strömen Klassikfans und Promis nach Salzburg: Doch 2025 sind die Kriege der Welt näher gerückt und finden im Programm der Festspiele ihren Niederschlag: Es gibt keine einzige Komödie, dafür Sirenenalarm bei der ersten Opernpremiere. Der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov verlegt Georg Friedrich Händels Oper "Giulio Cesare in Egitto" in einen Luftschutzbunker und inszeniert den Kampf um die Vorherrschaft in Ägypten als barocken Opernthriller. Und Kiryl Serebrennikov inszeniert Vladimir Sorokins Roman "Der Schneesturm" als fantastische Reise durch einen russischen Winter. Sorokin und Serebrennikov sind lautstarke Kritiker von Wladimir Putin, beide wurden jahrelang von der russischen Justiz verfolgt. Direkte Anspielungen auf die Tagespolitik gibt es in dieser Inszenierung aber kaum. Tiefgründig und komplex sind die Stücke - zu Lachen gibt es wenig bei diesen Festspielen. Die Nachrichtenlage, das Tosen der Welt, sie hallen wider in Salzburg. Wir sprechen mit Martin Traxl, Leiter ORF Kultur Fernsehen, über die diesjährigen Salzburger Festspiele.