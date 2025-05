"Seeds of Peace" sind nicht die einzigen, die von den Trump-Maßnahmen betroffen sind. Alle vorher genehmigten Programme, darunter die Verteilung von 250 Millionen US-Dollar an israelisch-palästinensische Friedensprojekte, wurden aufgrund von Kürzungen bei USAID gestrichen. Darunter sind Schulen, Krankenhäuser, Projekte von israelisch-palästinensischen Kriegs- und Terroropfern. Die meisten Organisationen, auch "Seeds of Peace" werden weiterarbeiten, auch ohne die Hilfe der US-Regierung. Doch besonders in Zeiten der Eskalation, sagt Anselm Hager, Sozialwissenschaftler und Konfliktforscher an der Berliner Humboldt Universität, seien solche NGOs wichtiger denn je: "Gerade in Konflikten, die so verzahnt und so verzerrt sind, hilft es, wenn es größere Partner gibt, die unterstützen, friedensbildende Maßnahmen finanzieren, Leitplanken vorgeben, um das Ganze vorwärts zu bekommen. Und das ist schwer genug. Solche friedensbildenden Maßnahmen in einem stark eskalierenden Konflikt sind besonders notwendig."