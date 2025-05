""Wandrers Nachtlied": Für den französischen Autor Georges Perec (1936 – 1982) bildete Johann Wolfgang von Goethes Gedicht 1968 die Grundlage für sein Hörspiel "Die Maschine". Darin kommunizieren keine Menschen, sondern Schaltkreise, zerlegt eine Instanz, "Kontrolle" genannt, den Text in seine Einzelteile. Beim Hörspielhören flirren einem die Silben und Buchstaben durchs Hirn. Man denkt an Kurt Schwitters und Ernst Jandl, an Sinn und Unsinn, an Struktur, Textur und an skelettierte Poesie. Dass dieses Hörspiel ein interessanter Text für die Theaterbühne sein könnte, daran denkt man nicht. Doch die Regisseurin Anita Vulesica beweist genau das. Sie folgt dem Versuch des Autors, die Welt zu systematisieren und zeigt zugleich, dass es in der Zerbrechlichkeit der Worte einen Zauber gibt, der sich jeder Definition entzieht. In ihrer Regie entsteht ein Abend aus tanzenden Silben und über Sprache als Material, aber auch einer über Macht und Widerstand und über das Schweigen als politische Kraft. Komisch, ernst, trashig und immer wieder in allen Wipfeln innehaltend.“