Erinnern und Erinnerungskultur braucht Menschen, die sich darum kümmern. So war es bei der studentischen Widerstandsgruppe "Weiße Rose" die Universität, die sozusagen Lobbyarbeit leistete. Beim militärischen Widerstand rund um Graf Stauffenberg hielt die Bundeswehr die Erinnerung wach. Vergleichbares fehlte bei den mutigen Luckenwaldern, die sich 1943/44 den Nazis entgegenstellten. Die "Gemeinschaft für Frieden und Aufbau" ist in Vergessenheit geraten. Ihr Widerstand kam aus der Zivilgesellschaft: unter ihnen ein Elektriker, ein Justizangestellter, ein Gastwirt - jüdische und nichtjüdische Menschen. So heterogen die Gruppe war, so schwierig war es, sie für politische oder religiöse Zwecke zu instrumentalisieren und damit gab es wenig Interesse. Das Gedenken an diese Menschen nehmen die Luckenwalder nun selbst in die Hand. Eine Gruppe von Engagierten kämpft darum, dass die "Gemeinschaft für Frieden und Aufbau" ins Bewusstsein der Menschen rückt. Nicht nur in Zeiten, wo die AfD immer stärker werde, sei Erinnerungskultur zentral für die Aufarbeitung von Unrecht und die Vermittlung von Werten wie Menschenrechte, Toleranz und Demokratie.