Das Theaterstück "Schaf sehen" von Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen und Autorin Juliane Hendes nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine Reise, lässt sie selbst teilhaben an den Mechanismen von Verschwörungstheoretikern. In einem leerstehenden Geschäft in Düsseldorf steigen die Zuschauer*innen in einen Fahrstuhl und es geht hinab in die mysteriösen Kellerräume des Gebäudes. Dort erwartet die Besucher*innen in mehreren Räumen eine Art Parallelwelt - angelehnt an die "Anastasia"-Verschwörungstheorie, die Naturmythologie und Esoterik mit krudem Antisemitismus und Rassismus verbindet, begegnen die Zuschauer den Mitgliedern des "Hofes zur hellen Sonne". Sie treffen sie in einem kapellenartigen Versammlungsraum, sehen den Bewohner*innen dabei zu, wie sie eine Ackerfläche bearbeiten und folgen ihnen in ihren geselligen Gemeinschaftsraum. Nach und nach wird klar, dass hinter der ökologischen und freundlichen Fassade Rassismen lauern und Verschwörungstheorien verbreitet werden, die widerspruchslos hingenommen werden. Wir waren bei der Premiere von "Schaf sehen" dabei.