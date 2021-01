Kultur

Cathryn Clüver Ashbrook über die USA unter Biden

Wir sprechen mit der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook am Tag der Amtseinführung von Joe Biden über die Zeremonie, seine Vorhaben und die Hürden, die ihm bevorstehen. Clüver Ashbrook leitet das Projekt "Future of Diplomacy" an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts.