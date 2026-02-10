Ostdeutschland: Abschied von der Demokratie?

Damit Adrian im Ersten Weltkrieg nicht eingezogen wird, verletzt ihn der Vater absichtlich mit einer Axt am Bein, um ihn kriegsuntauglich zu machen. Im Salzkammergut hilft Adrian in einer Villa, in der Versehrte des Ersten Weltkriegs untergebracht sind und wird zum Zeugen dessen, was Krieg aus den Menschen macht. Später wird er Lehrer für Geschichte und entwickelt eine obsessive Neugier für ehemalige Soldaten, während er sich selbst die Schuld des Daheim-Gebliebenen gibt. Über die Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg im Osten ist er früh informiert, schweigt jedoch. Widerstand bleibt ihm fremd. Norbert Gstrein verhandelt in seinem neuen Roman die Frage der Schuld und ob man zum Täter werden könnte.