Venedig-Biennale: Kritik an Russland-Präsenz

Mit der Ausstellung "European Realities" machte das Museum Gunzenhauser in Chemnitz im Kulturhauptstadt-Jahr 2025 Furore, jetzt wird eine deutsche Fraktion davon noch einmal aufgenommen und vertieft. Die Bilderschau "Otto Dix und die Neue Sachlichkeit" stützt sich auf den reichen Bestand an Werken des in Gera geborenen berühmt-berüchtigten Malers (1891-1969). Gut nachvollziehen lässt sich, wie rigoros sich der junge Maler, bis zu seiner Entlassung als Professor in Dresden, von seinen expressionistischen Anfängen abwendete und die "Neue Sachlichkeit" sein Werk bestimmte. Ein Schwerpunkt der Sammlung sind außerdem die Landschaften der 1930er Jahre, ganz und gar untypisch für den entlarvenden Blick, mit dem der provozierende und sozialkritische Dix bis zu seiner Diffamierung als "entartet" berühmt geworden war. In den selten gezeigten Landschaften ist zwar auch eine Anpassung an die Erwartungen der Naziherrschaft zu erkennen, aber Dix schaffte es auch damit zunehmend, die Bedrohung, die Angst, die Verzweiflung darzustellen.