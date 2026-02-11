1945 verlässt Siegfried Lenz als junger Soldat, ernüchtert und desillusioniert von den Geschehen des Zweiten Weltkriegs, seinen Posten in Dänemark und macht sich auf den Weg nach Deutschland. In seine alte Heimat, die Masuren im heutigen Polen, kann er nicht zurück. Nachdem er für kurze Zeit in britische Gefangenschaft gerät, zieht es ihn nach Hamburg. Die Stadt an der Elbe wird sein zweites zu Hause werden, viele seiner Bücher werden hier spielen, 2001 macht ihn die Hansestadt zum Ehrenbürger.