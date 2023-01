Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist Mega-City und hat sich in den vergangenen Jahren auch zu einem Mega-Player der Kultur entwickelt. Egal ob Kunst, Kino, Pop oder Design: Die Stadt spielt weltweit in der ersten Liga mit. Begonnen hat der Hype 2012, als der Song "Gangnam Style" eine Welle der Begeisterung losgetreten hat. Seither führt der "K-Pop", also Pop aus Südkorea, weltweit die Hitparaden an - die Boygroup BTS hat unlängst sogar einen Allzeit-Rekord von Michael Jackson eingestellt. Ähnlich eindrucksvoll hat Seoul die Filmwelt erobert: Die für Netflix produzierte Serie "Squid Game" ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, und der Film "Parasite" hat 2020 den Oscar für den besten Film geholt - als erster nicht-englischsprachiger Film überhaupt. Was macht Südkorea richtig?