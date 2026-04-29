Kultur
Superreiche zwischen Megajacht & Machtpolitik
Die Themen der "Kulturzeit" vom 28.04.2026: US-Superreiche, Beeples Roboterhunde in Berlin, Film "Der Frosch und das Wasser", Mainzer Stadtschreiber Sven Regener, Helen Frankenthaler in Basel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 29.04.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Zwischen Megajacht und Machtpolitik - wie die Superreichen der USA ihre eigene Welt bauen
Der US-amerikanische Journalist Evan Osnos liefert in seinem Buch "Yacht oder nicht Yacht" Einblicke in die Welt der Ultrareichen. Es ist eine Welt, in der das größte Problem zu sein scheint, wo man seinen exzessiven Reichtum parken kann. Waren es vor einigen Jahrzehnten noch Kunstwerke von Picasso und van Gogh, so sind es jetzt Megajachten: Boote, die fast schon an Kriegsschiffe erinnern und deren Preis die 500 Millionen US-Dollar Marke locker überschreitet. Osnos, der seit fast 20 Jahren für die Zeitschrift "The New Yorker" schreibt, liefert ein spannendes und unterhaltsames Buch über eine normalerweise unzugängliche Elite. Aber sein Buch ist nicht nur anekdotisch. Nie zuvor, schreibt Osnos, war die Ungleichheit in den USA so massiv wie heute. Dazu kommt, dass die Ultrareichen sich mit ihrem Geld Einfluss in der Politik erkaufen. Das war zwar schon immer so, aber die unter Trump völlig schamlos gewordene Verbindung von Macht und Geld scheint sich mittlerweile komplett von jeglichen Wertesystemen abgekoppelt zu haben. Selbst der Iran-Krieg und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme scheinen die Ultrareichen nicht zu tangieren. Kann eine solche Gesellschaft Bestand haben? Warum wehren sich die Amerikaner nicht gegen die zunehmende Ungleichheit? Und was bedeutet die Entwicklung in den USA für Deutschland und Europa?
Film "Der Frosch und das Wasser"
Es geht auch ohne Worte - und das ist die Geschichte von Stefan Busch, genannt Buschi. Er sagt nichts, einen ganzen Film lang. Buschi lebt wegen seines Down-Syndroms in einer betreuten Wohngemeinschaft, still, unauffällig, ohne Abenteuer, aber mit einer großen Sehnsucht nach dem Wasser. Doch wenn die Wohngemeinschaft ins Schwimmbad aufbricht, darf er nicht mitkommen. Denn Buschi kann nicht schwimmen, niemand hat es ihm beigebracht und niemand hat vor, es ihm beizubringen. Und dann bricht Buschi aus, schließt sich einfach einer japanischen Reisegruppe an, die ihr neues Mitglied verwundert und fasziniert aufnimmt. So kommt Buschi nach Weimar, Dresden und auf das Hotelzimmer von Hideo Kitamura. Der Beginn einer wunderbaren stillen Freundschaft. In seinem Film "Der Frosch und das Wasser" erzählt der Leipziger Regisseur Thomas Stuber humorvoll und hinreißend von einer Begegnung zwischen nahem und fernem Osten, von Buschi und Hideo. Der Film kommt am am 30. April in die deutschen Kinos.