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  4. Buchtipp: "Ich am ersten Tag nach dem Urlaub" – Kunst
Auf dem Cover des Buches ist ein Gemälde zu sehen, auf dem sich ein Mann die Ohren zuhält und vier Personen versuchen auf ihn einzureden. Auf einem Textfeld auf dem Mann steht: "Ich am ersten Tag nach dem Urlaub." Auf vier Textfeldern bei den anderen Personen steht: "5 Deadlines", "45 Anrufe", "3 Meetings" und "158 Mails".

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Buchtipp: "Ich am ersten Tag nach dem Urlaub"

80 humorvolle Kunst-Memes über den chaotischen Arbeitsalltag: Zwischen Stress, Vergesslichkeit und Frust hilft Lachen – entstanden als Selbsttherapie von Kunsthistorikerinnen.

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