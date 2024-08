"Die Natur der Welt ist der Verlust", sagt der Musiker Nick Cave. Das Ende. Die Auflösung aller Gewissheiten. Themen, von denen seine Songs seit Jahrzehnten durchzogen sind. Es geht um Katharsis. Von Tragödien singen, um Hoffnung zu geben. Zu den Menschen predigen, um sie - vielleicht - zu retten. Früher war das ein großer Bestandteil der ekstatischen Konzerte von Nick Cave. Dann passierte ihm das Schlimmste: Einer seiner Söhne, Arthur, starb mit 15 Jahren. Ein schrecklicher Unfall. Wie kann man weiterleben, als Mensch, als Elternpaar, als Familie, wenn einem das zustößt? Nick Cave trauerte öffentlich, notgedrungen, weil er als bekannter Musiker ständig in der Presse und in seinem Umfeld mit dem konfrontiert wurde, was passiert war. Aber zugleich hielt ihn die Kunst auch am Leben. Die Alben "Skeleton Tree" und "Ghosteen" halfen ihm beim Verarbeiten tiefer Trauer. Jahre später stirbt ein zweiter Sohn aus einer früheren Beziehung. Nick Cave ist erneut in seinen Grundfesten erschüttert. Doch er schafft es wieder, sich durch all das hindurchzuarbeiten – und ist heute ein anderer Mensch als früher. Statt Chaos und Anflügen von Nihilismus regiert in seiner Musik mittlerweile ein tiefer Glaube an das Gute und ja, vielleicht auch an einen Gott. Mit seiner langjährigen Band, Nick Cave and the Bad Seeds, hat er jetzt ein neues Album aufgenommen mit dem Titel "Wild God", auf dem er noch einmal die essenziellen Fragen stellt: Was können wir glauben? Wie finden wir Trost? Warum all dieser Schmerz? Gibt es einen Gott? Und worin besteht der Sinn unserer Existenz? Den Fragen entsprechend beginnen seine neuen Lieder immer ganz groß, um sich dann noch weiter zu steigern. Nick Cave hat es sich verboten, aufzugeben, denn er weiß, dass er anderen helfen kann und muss. Mit seiner Kunst. Aber auch ganz konkret mit seinem Frage-Antwort-Projekt "The Red Hand Files". Er hat diese Website ins Leben gerufen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ihm Fragen zu stellen – hunderte erhält er pro Woche. Er liest sie alle, einige beantwortet er – und seine essayistischen Texte sind immer voll Ehrlichkeit, Trost und Nachsicht mit dem Mängelwesen Mensch. "Ich will kein glückliches Leben, ich will ein Leben mit Bedeutung", sagt Nick Cave im Interview.