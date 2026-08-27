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Kultur

In der Hängematte mit ...

Abhängen oder durchhängen? In diesen verrückten Zeiten weiß man das manchmal selbst nicht so genau. Wir haben Till Reiners, Tarik Tesfu und Eko Fresh getroffen.

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Abhängen mit Händl Klaus

Wir haben mit dem österreichischen Dramatiker Händl Klaus in der Hängematte abgehangen - er erklärt uns den Berner Blitz und spricht mit uns über den "Ibiza"-Eklat.

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Abhängen mit Lara Stoll

Wir haben mit der Schweizer Slam-Poetin Lara Stoll in der Hängematte abgehangen - ein wunderbarer Plausch über Humor, Wut und das Furzen.

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Abhängen mit Sibylle Berg

Sommer, Sonne, Sybille Berg: Wir haben mit der Schriftstellerin in der Hängematte abgehangen - und sie spricht über das, was sie glücklich macht ...

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Abhängen mit Rapperin Sookee

Plissee-Röcke und die Bundeswehr - wie das zusammengeht, hat Rapperin Sookee uns in der Hängematte verraten ...

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